C'est demain 18h que le caméléon livrera officiellement sa cuvée Ampere Gaming. Mais il faut avouer que ça fuit beaucoup, surtout au niveau des cartes customisées qui, de toute évidence, sont prêtes. Et par conséquent, on vient de voir les spécifications confirmées par les pertes venues de chez Gainward, via ses fiches produit. Le constructeur (enfin surtout Palit) proposera deux RTX 3090 et deux RTX 3080.

Une Phoenix et une Phoenix Golden Sample composent chaque gamme. La RTX 3090 Phoenix aura bien 5248 cuda cores, pédalera à 1695 MHz en boost (on sait que quasiment tout le temps ces fréquences sont dépassées en usage gaming), tandis que les 24 gigots de GDDR6X sur bus 384-bit seront à 19.5 Gbps. La version Golden Sample assure un boost à 1725 MHz. La bonne nouvelle, c'est que la carte ne semble pas si énorme que les versions FE, avec 29.4 cm de long, mais 2.7 slots, et surtout 2x8 pins comme connecteur d'alimentation.

Quant à la gamme RTX 3080, on retrouve la Phoenix avec ses 4352 cuda cores, à 1710 MHz en boost, et 10 gigots de GDDR6X à 19 Gbps sur bus 320-bit. La GS quant à elle assume ses 1740 MHz. La carte a les mêmes dimensions/alimentation que sa grande soeur, vous allez voir qu'on pourrait penser à des clones !

On passe à ASUS maintenant. Si vous vous souvenez, nous avions déjà vu l'image d'une RTX 3080 Ti ROG Strix, mais ça, c'était avant. Entre-temps, on sait que ce sera RTX 3090 pour ce qui est du flagship, et la conséquence directe est que le "RTX 3080 Ti" du sample s'est transformé en "Game On". Autrement, la carte n'a pas bougé ni changé de style, on reste sur les mêmes bases.

Dernier à avoir fuité comme le Titanic, c'est Zotac. On retrouve une gamme entière, avec un style nouveau, une carlingue qui enveloppe tout le PCB pour certaines, un nouveau refroidisseur IceStorm 2.0 avec des moulins plus efficaces, il est annoncé un souffle supérieur de 10% grâce à 11 pales et un dessin particulier. On attendra les dimensions de la carte pour voir ce qu'il en est réellement, mais l'espoir renait suite aux cartes Gainward ! (Source VDCZ)