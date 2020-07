Vous êtes-vous déjà arrivé de rêver devant une télécommande universelle, à toutes le bêtises que vous pourriez faire avec ? Hé bien, une campagne de financement participatif tente de surfer sur cette idée, pour le moment en transformant glorieusement l’essai.

Le produit résultant se nomme Flipper Zero, et est une mixture entre un Tamagochi et un Raspbery Pi. En effet, un petit écran monochrome 128x64 px chargé d’afficher Flipper, un dauphin virtuel évoluant dans la limite de 3 niveaux... en « hackant » des objets. Car le petit bidule en plastique renferme un petit CPU ARM M4 pilotant une multitude de capteurs et d’antennes : infrarouge, émetteur/récepteur radio TI CC1101 (315 MHz/433 MHz/868 MHz), lecteur/émulateur RFID, lecteur iButton, connexion à l’ordinateur comme périphérique d’authentification U2F : la liste est longue. Rajouter un GPIO 12 broches compatibles 3,3 V et 5 V en entrée, supportant les protocoles SPI, UART et I2C. En utilisant ces différents composants, par exemple en tant que télécommande universelle, en scannant/utilisant un badge RFID, Flipper gagnera de l’expérience... et en perdra si vous le laissez trop longtemps de côté. Un gadget, certes, mais qui laissera la possibilité de passionner un public moins averti : l’occasion idéale de passer de la simple télécommande centralisée à une utilisation plus en profondeur du GPIO. Notez que la programmation s’effectue uniquement via des outils open source, bien que cela n’indique en rien la qualité du suivi.

Néanmoins, tout cet attirail a un prix : un peu plus de 100 €, soit un peu trop pour un Raspberry Pi Zero très allégé du point de vue des performances. Espérons que, pour ce tarif, aussi bien l’objet que son micrologiciel soient bien finis — et que la batterie, donnée pour 7 jours d’autonomie, tienne ses promesses.

Pour vous donner une idée de l’engouement, l’objectif initial de 50 949 € a été pulvérisé en 8 minutes seulement, et affiche actuellement 514 394 €, de quoi débloquer une version noire, une connectivité Bluetooth ; la prochaine fonctionnalité étant le NFC, à 700 000 €. Alors, intéressés ? (Source : MiniMachine)