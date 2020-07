À force de garder un certain mutisme et de ne pas chercher à donner des informations sur les futurs GPU, les fabricants attirent de plus en plus les ragots du Web et les fuites sauvages parfois à la limite d'une boule défectueuse de dame Irma deviennent de plus en plus présentes. Il faut dire que l'attente d'une puce dite Big Navi est de plus en plus présente, les fans d'AMD Ann tendant depuis des années une concurrence sérieuse des rouges sur le haut de gamme.

Aujourd'hui nous revenons donc sur des propos qui auraient déjà été présents dans certains fantasmé, la présence d'une mémoire HBM au sein de la potentielle puce Big Navi. L'origine de cette rumeur provient de la suspicion que le bus de Sienna Cichlid serait potentiellement en 2048 bits, une largeur qui correspond à ce que l'on retrouve sur des puces HBM en effet. Un autre hypothèse possible existe ce pendant, c'est que la puce soit dotée de 16 gigots de GDDR6 sur 4 canaux de 512 bits chacun. Comme quoi, plus les dates se rapprochent, plus les rumeurs les plus folles arrivent sur le net, vivement l'annonce officielle qu'on est enfin des vrais informations. (source : Videocardz)