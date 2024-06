Les Catalyst de Novembre sont arrivés

no ragotz

ATI AMD a mis en ligne les derniers catalyst de novembre. Estampillés 6.11, ils corrigent quelques bugs graphiques et allongent la liste des cartes graphiques compatibles Crossfire en software. Ainsi il est maintenant possible de mixer X1900 et X1950.Les X1650XT ne sont pas supportées encore avec cette version. Quelques améliorations dans certains jeux comme Battlefield2 par exemple sont a prévoir.

Pour vous dépecher de les télécharger, allez vite ici