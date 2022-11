The Devil in Me benché, l'UE4 fait grincer des transistors !

Le 4e opus de la saga d'horreur The Dark Pictures Anthology est arrivé. Après Man of Medan en 2019, Little Hope en 2020 et House of Ashes en 2021, voilà The Devil in Me en cette fin de 2022. C'est une saga reconnue à présent, enfantée par le studio Supermassive Games sous la houlette de Bandai Namco, qui s'est fait une spécialité. Mais attention à la redondance des épisodes dans les mécaniques ! Le jeu est animé par l'Unreal Engine 4, qui permet du ray tracing, mais qui n'est pas bien doué pour l'exploiter correctement. Comment se comportent les cartes graphiques ?

Il faut le dire, exception faite de la RTX 4090, et en l'absence de la RTX 4080 et des cartes RDNA 3, toutes les autres souffrent plus ou moins vite. En FHD, les RX 6800 et RTX 3070 Ti sont à 100 ips et plus, ça implique que les autres cartes nominativement situées en dessous, ou plus anciennes, pédalent. La RX Vega 56 et la GTX 1070 à 40 et 43 ips tirent déjà la langue. A contrario, en haut la RTX 4090 mouline à plus de 230 ips, quand la première dauphine, la RTX 3080 Ti est à 137. L'adjonction du RT ne fait pas trop mal, l'impact négatif étant relativement mesuré, cartes rouges ou vertes !

En QHD, la RTX 4090 caracole autour des 185 ips, la 3080 Ti reste encore au-dessus des 100 avec 103, tout le reste glisse. RX 6800 et RTX 3070 Ti sont autour des 75 ips. L'arrivée du RT provoque une dégringolade, les RX 6900 XT et supérieur, les RTX 3070 Ti et supérieur, toutes sont à 60 ips mini, avec un écart conséquent à la faveur des cartes Ampere et ADA.

En UHD, c'est pas différent, mais c'est pire forcément. La RTX 4090 colle quasiment 100 % à la cadette des cartes, la RTX 3080 Ti, et un peu plus du double à la RX 6900 XT. Les premières poursuivantes de la 4090 sont tout juste à 60 ips, on vous laisse imaginer le reste, sans RT. Avec RT, on conserve ce ratio x2 entre 4090 et 3080 Ti, on passe à x3 entre 4090 et 6900 XT. La 3080 Ti avec écran VRR peut être suffisante pour ce genre de jeu et 50 ips, la grosse ADA est à 98/99 ! Donc pour conclure, ça pompe gaillard quand même, c'est pas le jeu du siècle techniquement, rien qui ne justifie cette bérézina de FPS, exception faite de la 4090.