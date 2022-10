Certes, la chose était déjà actée à 99 % quand nous en avions parlé le 6 octobre dernier suivant le vote du Parlement européen, mais le Conseil de l'Union européenne se devait encore d'approuver la chose de son côté. C'est désormais chose faite ! Sans surprise aucune, les ministres de l'UE ont donné leur feu vert à la directive sur le chargeur universel, l'acte législatif est donc adopté sans réserve et sera publié au Journal officiel de l'Union européenne après avoir été signé par les présidents du Parlement européen et du Conseil.

Comme convenu, le texte entrera en vigueur à partir de l'automne 2024 et imposera alors l'usage de l'USB-C pour la recharge d'un bon paquet d'appareils électroniques (smartphones, tablettes, liseuses, appareils photo, consoles portables, casque, écouteurs, haut-parleurs portatifs, souris et claviers sans-fil et GPS -, à l'exception des ordinateurs portables dont l'échéance a été fixée au printemps 2026. Les montres connectées et les traqueurs de santé ne sont pas concernés, étant donné que ces appareils ne possèdent en principe jamais de port USB.

Simultanément, la directive introduit aussi un pictogramme indiquant la présence ou non d'un chargeur, ainsi que les performances de celui-ci et elle permettra aussi au consommateur d'acheter un appareil avec ou sans chargeur, en sachant que la Commission se penchera sur la possibilité de rendre obligatoire la vente dissociée à partir de 2028. Et comme cela fut déjà mentionné auparavant, il s'agira ensuite aussi de travailler à partir de 2026 sur l'harmonisation de la recharge sans-fil et d'instaurer une interopérabilité minimale obligatoire des éventuelles nouvelles solutions de recharge, et ce naturellement afin d'éviter une nouvelle fragmentation du marché.

Voilà, exit donc le connecteur Lightning d'Apple, la Pomme - qui était l'un des rares fabricants à ne pas encore avoir adopté l'USB-C pour ses smartphones récents - va devoir passer à l'USB-C de force d'ici 2024. L'iPhone 14 est donc peut-être bien le dernier iPhone avec Lightning. Compte tenu de la taille du marché européen, il semble assez peu probable à ce stade qu'Apple introduise une version USB-C exclusivement européenne. Mais bon, on ne se fait pas de soucis pour ses revenus, même sans Lightning, la Pomme trouvera sûrement d'autres moyens pour nous vendre de l'accessoire à peine hors de prix.