Intel a récemment annoncé le franchissement d'une nouvelle étape dans l’agrandissement de son usine Fab 34 en Irlande pour 7 milliards de dollars. Il en résulte un nouvel outil de production de plaquettes annoncé par Intel comme « le joyau de la couronne de sa capacité de fabrication » ! Cette nouvelle réalisation lui permettra de doubler sa production dans ce pays d'ici 2023, tout en ouvrant la voie à la production de wafers avec le nouveau procédé Intel 4, soit, pour rappel, du 7 nm rebadgé.

La semaine dernière, une équipe a déployé le premier outil majeur de fabrication de puces. Il s'agit d'une piste de réserves lithographiques arrivant de l'usine Intel dans l'Oregon, où elle a été assemblée. Cet outil fournit un revêtement de précision aux wafers avant qu'ils ne soient envoyés au scanner EUV, puis de retour à l'outil lithographique pour « cuisson de précision », développement par photolithographie et rinçage. Une usine Intel typique contient environ 1200 outils avancés, donc beaucoup coûtent des millions de dollars chacun. Si vous voulez suivre le camion bleu se trainer sur la route, puis la machine se faire promener dans l'usine, y'a une vidéo ci-dessous.

Les travaux sur la Fab 34 ont commencé en 2019 (après avoir été approuvés en 2017) et la mise en production de masse est prévue pour 2023 avec le procédé Intel 4, qui sera le plus avancé chez le fondeur, et concurrencera le 3 nm de TSMC et Samsung. Cette extension en Irlande fait partie de l'expansion globale de la société au niveau mondial comme on a pu le voir récemment, notamment avec l’usine en Ohio. En revanche, on attend toujours l'annonce concernant la nouvelle usine en Europe… (source)