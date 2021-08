Cinebench R23 est très bon quand il s'agit de mesurer l'efficacité des puces dans la création et le rendu 3D. C'est du Deutsche Qualität selon Maxxon, et un benchmark éprouvé depuis des années. Mais avec l'avènement de Ryzen, pour lequel le logiciel a une grande appétence, il est encore plus sous le feu des projecteurs. On a tous fait, au moins une fois, un tel test pour étalonner son CPU face aux références du marché, ou vos anciennes machines.

Par exemple, un Ryzen 5 5600X tope aux alentours de 11000 points, et le Threadripper 2990WX avec ses 32 coeurs et 64 threads d'origine Zen 12 nm termine à 30000 points. Anandtech a testé la carte mère GIGABYTE MZ72-HB0, qui accepte deux puces EPYC de 3è génération, et s'est amusé à tester deux EPYC 7763.

Pour mémoire, 64 coeurs, 128 threads, 256 Mo de cache L3, des fréquences de 2.45 à 3.5 GHz selon la charge, voilà la description d'une puce. Nos confrères, sans optimisation, ont atteint plus de 95000 points, ce qui est sympa, mais par rapport au 2990WX, on a un ratio de perf un peu moindre que l'augmentation de threads. On savait toutefois l'attelage performant, puisqu'en avril, deux mêmes CPU bien refroidis et poussés à bout avaient tapé plus de 113000 points. Rien de neuf, mais juste quelque chose d'impressionnant !

cliquez pour grossir, gaffe aux maillots !