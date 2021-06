Déjà au poste depuis plus de 100 jours, Pat Gelsinger a encore de gros changement planifié pour son entreprise, dans un effort de restructuration destiné — on l'imagine — a optimiser le fonctionnement interne et surtout remodeler l'organisation afin qu'elle soit mieux adaptée aux ambitions du nouveau PDG. Quels changements notables dans ce jeu de la chaise musicale ? Pat a commencé par le Data Platform Group (DPG), l'un des plus gros et plus rentables groupes de l'entreprise, incluant notamment le Data Center group. Le changement opéré ici voit la naissance de deux nouveaux groupes et le départ de Navi Shenoy le 6 juillet prochain, désormais ex-vice-président exécutif et ex-manager général du DPG, il avait été employé chez Intel depuis 26 ans. L'histoire ne dira probablement jamais si son départ fut volontaire ou « forcé » par la nouvelle direction.

En retour, c'est une autre vétérane d'Intel qui va prendre les commandes du nouveau groupe Datacenter and IA — qui prendre en charge l'activité Xeon, FPGA et IA (produits et stratégies) d'Intel -, Sandra Rivera, anciennement la boss des ressources humaines du fondeur, et un peu avant du groupe Network Plateforms. D'un autre côté, les divisions Network Plateforms, Internet of Things et Connectivity sont fusionnées et se nommeront désormais Network and Edge Group, et c'est Nick McKeown qui sera aux commandes. Ce dernier rejoindra Intel à temps plein le 6 juillet à venir et pourrait donc croiser Navi Shenoy à la sortie avec son carton.

Pat Gelsinger a également recruté un vétéran de l'industrie et ancien collègue, Greg Lavendar, qui fut senior vice-président (SVP) et CTO chez VMware sous Pat. Il rejoint Intel avec ces mêmes deux casquettes, en plus d'une troisième de manager général pour le nouveau groupe Software and Advanced Technology et Intel Labs.

Enfin, c'est aussi l'heure de la promotion pour Raja Koduri, qui va dès à présent prendre les rênes de deux nouveaux groupes, dont l'Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG). On ne sait pas si ceci sous-entend la dissolution de l'Architecture, Graphics et Software group mené jusqu'à présent par l'ex-président du RTG chez AMD à l'époque. En tout cas, l'activité de l'AXG englobera bien toutes les facettes du GPU intégré et dédié, HPC et graphique chez Intel.

Tous les quatre seront bien entendu sous la supervision directe et en collaboration étroite avec Pat Gelsinger, qui semble définitivement en attendre beaucoup :

Since rejoining Intel, I have been impressed with the depth of talent and incredible innovation throughout the company, but we must move faster to fulfill our ambitions. By putting Sandra, Raja, Nick and Greg – with their decades of technology expertise – at the forefront of some of our most essential work, we will sharpen our focus and execution, accelerate innovation, and unleash the deep well of talent across the company.” — Pat Gelsinger.

Les chamboulements ne s'arrêteront certainement pas là. Le bruit court qu'Intel travaillerait aussi à la restructuration de ses divisions Manufacturing and Operations et Global Supply Chain, dans l'objectif de n'en faire qu'un seul Manufacturing, Supply Chain and Operations group. On imagine que cela pourrait en partie être lié à l'initiative IDM 2.0 et la réémergence d'Intel Foundry Services, mais la rumeur n'a pas encore été confirmée. N'oublions pas qu'Intel a également recruté l'ancien dirigeant de la division fonderie nord-américaine de Samsung, Hang Hau, pour mener la nouvelle activité de service de fonderie d'Intel.

Pour sûr, Pat n'en a pas encore fini de remodeler sa compagnie chérie, d'autres annonces pourraient donc tomber dans les mois à venir. Si l'on peut s'attendre à voir quelques changements immédiats dans les stratégies du fondeur, c'est bien sur le long terme que cette restructuration devrait porter tous ses fruits, en supposant qu'elle fut pertinente et bien menée. L'avenir nous le dira... (Source)

Enfin un PDG chez Intel avec une carrure digne d'un Jensen et d'une Lisa ? En tout cas, ça change Brian et de Bob, c'est sûr.