C'est donc aujourd'hui que débutera le salon GTC, encore une fois virtualisé pour cause de pandémie. Ce sont pas moins de 1200 conférences qui seront délivrées sur la durée du truc, et c'est aujourd'hui à 17h30 heure d'Astérix -même si personnellement c'est Obélix qui a la préférence de votre serviteur- que Jensen va faire la sienne. Qui a tué la RTX avec Samsung dans la salle de bain ? Certainement pas le boss vert puisque c'est encore une fois dans sa cuisine qu'il fera le show. La grande question qui trotte partout, c'est qu'est-ce qui sera dit ?

Ce salon, en général, ne sert pas de lampe de rancement rampe de lancement pour des produits grand public, c'est plutôt des orientations dans le domaine de l'IA, de la médecine, de l'automobile qui y sont dévoilées, si vous attendez un refresh gaming, il faudra attendre surement longtemps pour plusieurs raisons. La première, c'est que les RTX actuelles se vendent très bien, et que les stocks sont à zéro en continu. Ensuite, parce qu'il y a une pénurie, la demande reste forte sur la durée, synonyme de ventes assurées. Et enfin, parce que ça fait peu de temps que les Ampere sont lancées, et donc aucune raison d'accélérer la chose. À moins que la RTX 3080 Ti pointe son museau ? Qu'y apprendra-t-on ? Il faudra le voir pour le savoir !