C'est l'heure du rendez-vous trimestriel de l'ARCEP sur le suivi du déploiement de la fibre optique sur le territoire français, qui après avoir été chamboulé par la pandémie actuelle, s'est retrouvé boosté par un petit coup de pression des autorités et par l'État qui aligne les billets sur la table pour raccorder les zones rurales. De plus, les travaux devraient continuer à progresser de manière plus qualitative, puisque le gouvernement a décidé de mettre en place une série de mesure visant à mieux encadrer des opérateurs et installateurs parfois un peu négligents, à en croire les rapports et contestations.

Quoiqu'il en soit, cela profite tout de même aux consommateurs, qui voient leurs connexions évoluer vers les brins lumineux, puisque près de 1,2 million de foyers ont été raccordés cet été, dont près de 700 000 dans les zones AMII. Une progression d'environ 10 % plus importante que durant l'été 2019, et ce malgré la Covid-19, montrant qu'avec de bonnes volontés le rythme peut rester soutenu. De même, les zones en RIP ont gagné près de 400 000 lignes, montrant que le monde rural n'est pas oublié. Cependant, la progression reste toujours au ralenti pour les zones denses, les derniers pourcents de population à fibrer étant souvent liés à des soucis juridiques : copropriété, passage de câble, connexion VDDSL jugée suffisante...

Du côté des offres commerciales disponibles, nous pouvons voir que les réseaux AMII connaissent un boost principalement grâce à SFR, qui a récupéré et commencé de nombreux chantiers dans les agglomérations de taille moyenne. Pour les zones en RIP, la progression est restée constante pour Orange, SFR, Axione et Altitude Infrastructure, puisque Covage est en attente d'un ou plusieurs acquéreurs. Les chiffres montrent d'ailleurs pourquoi un risque potentiel était craint par l'Europe, puisque le rachat total de Covage par SFR aurait mis en place une position dominante de l'opérateur rouge, alors qu'actuellement un certain équilibre existe sur ce marché.

Nous mettrons à jour un peu plus tard les données par ailleurs, car certaines sont toujours manquantes aujourd'hui, tout comme la carte qui n'est pas à jour, car la situation sanitaire a rendu difficile les opérations sur le terrain pour les agents de l'ARCEP apparemment.