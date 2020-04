Le développement du réseau internet fixe reste un défi de grande envergure pour les autorités, et le plan THD pour tous en 2022 reste en suspend avec la crise du Covid-19, les opérations et travaux étant principalement axés sur le maintien des infrastructures. Une situation délicate pour les acteurs de cette mesure, qui voient de nombreux chantiers à l'arrêt et qui s'inquiète des retombées économiques. Mais pour rappel, le soucis est parfois bien ailleurs et directement chez le particulier. En effet, près de 50 % de la population est fibrée actuellement sur le territoire, mais à peine 20 % de la population dispose d'une offre fibre. Plein de raisons peuvent être avancées, mais la première est évidente : est-ce que les utilisateurs sont bien renseignés sur leurs possibilités ?

Afin de gérer le souci, l'ARCEP ajoute un nouvel outil dans sa trousse avec une carte interactive qui permet de voir quels sont les débits accessibles dans votre logement, sur quelle technologie et avec quel opérateur. Un outil à l'aspect simplifié et accessible, qui ressemble vaguement à celui qui permet de voir les travaux en cours pour l'installation de la fibre. Bien entendu, la carte est encore en beta, mais elle devrait pouvoir s'alimenter de plus en plus en données à terme, et vous pourrez voir quelles sont les possibilités en débit sur votre logement personnel ou local professionnel.