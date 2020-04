L'annonce du support du Raytracing pour le jeu Minecraft ne date pas d'hier. Pour autant, son absence n'était pas préjudiciable puisque le titre continue d'être massivement joué au gré des mois. Hier, les développeurs de Mojang Studios ont annoncé qu'ils livreraient une rustine bêta ouverte qui ajoute donc le Raytracing mais aussi le DLSS 2.0 le 16 avril, donc demain. Alors qu'apportent ces deux éléments au jeu originel ?

Eh bien les éclairages deviennent direct, le soleil, le ciel, toute autre source de lumière désormais comptent et éclairent des surfaces, les pierres et la lave également émettent de la luz, les ombres sont plus réalistes, plus dures ou douces selon les environnements. L'eau, le vitrail et la glace réfléchissent/réfractent mieux les sources lumineuses, de manière générale tous les matériaux transparents. Pour finir l'illumination globale et les brouillards volumétriques font aussi partie du package.

Depuis Quake II, c'est le second jeu en path tracing, et donc relativement gourmand en ressources. Mais l'ajout du DLSS 2.0 devrait d'une part lui apporter un anticrénelage de qualité sans engendrer du flou pénible (parler d'anticrénelage sur Minecraft est une galéjade eu égard au style général), et d'autre part offrir un gros boost de performances à tous ceux qui ont une RTX avec des tensor cores qui attendent leur heure.