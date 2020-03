Après un développement aussi long que celui de Cyberpunk 2077, on se dit que les Polonais de CD Projekt Red voudront se détendre un peu, jacuzzi, massages, bières, la routine quoi pour un studio qui a de l'oseille. Car s'il est une entité qui inspire la confiance et le respect du joueur PC, c'est bien celle-là, CDPR. Eh bien figurez-vous que le patron, Adam Kicinski, pense qu'il faudra continuer à bosser pour pérenniser la boite.

C'est pourquoi il a avoué, lors d'une interview, qu'il commencerait le développement d'un nouveau jeu de la franchise the Witcher lorsque celui de Cyberpunk 2077 sera terminé. Une fois ce dernier sur la route de sa vie, il devrait monopoliser bien moins de personnes, ce qui en libère d'autant pour passer sur les nouvelles aventures de Gégé le requin b.te ! Pas de panique, l'univers de cet opus, dont le nom n'a pas été révélé, se situera selon l'oeuvre originale d'Andrzej Sapkowski. En revanche le seul détail dont on peut être sûr, en sus du démarrage du développement, c'est que le jeu ne s'appellera pas The Witcher 4. Peut-être The Witcher : les aventures de Gégé en Chine, tentant de déjouer le complot des méchants Chinois de Wuhan qui ont fabriqué le vilain CoVID 19. Mais là on sort du cadre de l'oeuvre originelle ! Pas vrai Donald ?