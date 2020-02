IC Insight a mis à jour son rapport "Global Wafer Capacity 2020 - 2024" publié il y a quelques semaines pour ajouter des précisions sur le marché de la production des wafers. En effet, en décembre dernier le rapport reprenait la production par pays, mais les détails sur les sociétés actrices du domaine n'étaient toujours pas sortis. Problème résolu cette semaine par l'organisme de recherche, qui a analysé la présence et l'influence des plus grosses sociétés dans le domaine et qui y a émit des projections supplémentaires.

Position 2019 Position 2018 Société Pays d'origine Capacité déc-18 (k w/m) Capacité déc-19 (k w/m) Evolution annuelle Part de marché mondial 1 1 Samsung Corée du Sud 2934 2935 0 % 15,0 % 2 2 TSMC Taiwan 2439 2505 3 % 12,8 % 3 3 Micron USA 1685 1841 9 % 9,4 % 4 4 SK Hynix Corée du Sud 1630 1743 7 % 8,9 % 5 5 Koxia/WD Japon 1361 1406 3 % 7,2 %

Répartition du marché des wafers des 5 leaders mondiaux, montrant l'évolution entre 2018 et 2019

Ainsi, nous retrouvons sans grande surprise une domination nette de Samsung et TSMC encore sur le marché. Un position qui est encore loin d'être modifiée, bien que le premier stagne, mais c'est pour mieux préparer le futur avec l'installation de nouvelles usines dédiées à la production de DRAM et de NAND notamment. Dans la globalité, ce sera d'ailleurs le point majeur de cette étude : les ventes de puces mémoires sont toujours majoritaires dans le domaine, sauf pour TSMC bien entendu. Mais les besoins toujours plus grands liés à l'augmentation du nombre de projets basés sur l'IA ou le machine learning augmentent la demande auprès des fondeurs de puces toujours plus efficace et performantes.

Au total, ce sera tout de même 53 % du marché qui est détenu par ces entreprises, ce qui n'est pas rassurant en cas d'entente entre les fabricants sur les prix ou les capacités de production. Il faudra voir aussi si l'impact des événements récents comme l'épidémie du Coronavirus ou les tensions politiques entre les différents acteurs comme les USA et la Chine ou le Japon et la Corée bouleverseront la balance entre les entreprises, TSMC pouvant clairement profiter de la situation grâce à sa production purement taïwanaise. (source : IC Insight)

Et sans surprise, voici le grand gagnant de l'année 2019