Internet est vaste, très vaste et parmi ses services se trouve la toile, nommée web par les anglophones. La chose n'existait pas pour le grand public avant les années 1990 et pourtant, le monde ne pourrait aujourd'hui absolument pas tourner sans. C'est un espace libre et ouvert à tous, et à tous les possibles, qui permet de grandes choses. Mais pour certains pays, la toile permet trop de choses et il faut donc limiter cela. La Corée du Nord est le pays au monde au gouvernement le plus strict et tous les moyens de communication passent par son administration qui ne fait globalement circuler que de la propagande politique en l'honneur de son bien aimé dirigeant, Kim Jong-un.

Avec une politique aussi fermée, personne ne savait dire jusque là à quoi ressemblait du surf pour un coréen du nord. Pourtant, une erreur humaine (côté DNS) aurait apparemment donné la possibilité à des ingénieurs états-uniens d'y jeter un oeil. On trouve le résultat de leur recherche sur GitHub et la totalité des sites web de la Corée du Nord est facile à comptabiliser, car il n'y aurait apparemment que 28 sites se terminant en .kp en tout.

Sur Reddit, on peut découvrir une liste complète et des images des sites Cooks.org.kp (qui parle effectivement de cuisine) ou encore Kcna.kp, qui est le site de l'agence de presse du pays, ou chaque annonce parle bien évidemment du très grand Kim Jong-un. Malheureusement pour les 24 millions d'habitants du pays, la totalité des sites .kp disponible ne suffirait pas à contenter Mme Michu plus d'une semaine et pourtant, ils n'en ont en fait pas grand-chose à faire tant les autres problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés (corruption du gouvernement, pauvreté, malnutrition, violation des droits de l'homme, santé...) rendent ce dernier bien mineur. (source : CNet)

"Regardez, oh ! seigneur tout puissant, ceci est Internet et cela ne parle que de vous !"