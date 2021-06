De nos jours, il est facile d'obtenir une fuite sur des produits à venir, surtout lorsque ceux-ci sont attendus ou présentent de gros changements par rapport aux générations précédentes. La DDR5 n'en est pas épargné, puisque cette nouvelle génération de mémoire fait son apparition sur le terrain, mais pas les plateformes qui doivent l'accueillir. Et même si Teamgroup nous a fait une fleur lors de la présentation de son premier kit de barrettes en DDR5, en prouvant que les cartes mères de génération 600 de chez Intel pourront prendre en charge cette mémoire, nous ne savons toujours pas comment les fabricants comptent gérer les nouveaux modules à haute vitesse.

Et bien il semblerait qu'Intel va opter pour une nouvelle révision de son outil XMP - Extreme Memory Profile - qui est basé sur le standard Serial Presence Detect, le système de communication et d'identification des barrettes de DRAM. Cela n'est guère étonnant, puisque cette nouvelle génération DDR5 prévoit de gros changements sur les méthodes de communication des commandes et autres données de contrôle, ce qui veut dire qu'un travail de fond sera fait au sujet de l'identification et de la configuration des kits de mémoire vive. Autre point, cela signifie que des kits avec un overclock programmé seront probablement disponibles très vite, certains fabricants ayant promis de faire des barrettes tournant à près de 10 GHz. Il y a donc de nombreux changements encore inconnus à découvrir avec la DDR5, en espérant que ceux-ci simplifieront la vie des utilisateurs, plutôt que de rajouter une usine à gaz sur nos cartes mères. (source : HWiNFO)