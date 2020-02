Les boîtiers pour PC sont de moins en moins innovants ces derniers temps, les designs sont devenus très standardisés sur l'ensemble des fabricants à par quelques OVNIS par-ci par-là. Le RGB est devenu monnaie courante, avec l'installation du aRGB sur l'ensemble des gammes récentes. Il ne reste alors plus qu'à peaufiner quelques petits détails pour se distinguer, et c'est en ce sens que SilentiumPC sort sa nouvelle gamme de boîtier Astrum AT6V, une famille dédiée au gaming PC Master Race extrême ou aux besoins lourds en puissance. Le Astrum AT6V se décline en deux versions, soit avec des illuminations aRGB, soit en version noire mate classique.

Au niveau des caractéristiques, rien de bien surprenant, nous sommes sur un gros modèle pouvant supporter les mobales du format mini ITX au format e-ATX. Il supporte les radiateurs de watercooling jusqu’à 360 mm (façade), 240 mm (dessus) et 120 mm (arrière). Nous retrouvons finalement tout ce qui existe dans les boîtiers actuels, mais le plus intéressant - selon les goûts - est l'approche au niveau du design du boîtier, avec une façade originale qui fait office directement de filtre à poussière, et sur la paroi en verre : les bords de celle-ci peuvent être éclairés dans la version aRGB, ce qui donne une touche de RGB légère et qui peut être agréable à l’œil. L'autre gros point intéressant, c'est le prix des deux modèles : 69 € sans le RGB et 95 € avec, pour un boîtier au format e-ATX le tarif est plus qu'intéressant.