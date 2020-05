Vous pensiez que le RGB suffisait pour faire des PC atypiques ? JONSBO nous prouve que non avec l'annonce d'une nouvelle version très colorée de son CR-1100. La marque a une bonne activité sur le marché ventirad, avec le lancement de pas mal de dissipateurs ces dernières années, dont un CR-1000 PLUS PLUS en dual-fan et un CR-2000 musclé en double-tour. Pour rappel, ce ventirad CR-1100 avait été révisé en 2019 dans une version ajoutant du RGB et nous arrive désormais avec un nouveau coloris rose.

Pas de révision sur les performances du produit, on retrouve tout ce qui était présent sur l'ancienne version grise et c'est au final à peu près la même chose sur le design. Ce sont donc 6 caloducs qui sont présents avec une base en direct-touch, sur un rad simple tour arborant des dimensions de 141 mm x 112 mm x 165 mm et épaulé par deux moulins 120 mm. Ces deux ventilateurs pourront accélérer à 1500 tr/m pour des nuisances sonores maximales de 32 dBA et assureront aussi un éclairage RGB séduisant - ou pas selon les goûts.

Au niveau de la dissipation, le bougre pourra supporter 200W et donc convenir pour la plupart des processeurs existants. Ce CR-1100 est compatible avec l'ensemble des sockets grand public du marché (LGA775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 et AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1) mais nous n'avons pas le droit à une compatibilité TR4 ou LGA2066 sur ce modèle. Face à la concurrence, en prenant en compte son tarif de lancement de 55$, le produit se positionne directement face au Xigmatek Windpower Pro ou bien au Cryorig H5 Ultimate. Ce modèle JONSBO arrive quand même à tirer son épingle du jeu en proposant plus de caloducs que la moyenne de ses rivaux et un look rose assez difficilement trouvable. Ce rad pourra se révéler l'ami idéal pour aller dans un build avec une RTX de chez Galax par exemple et trouver sa place dans une config un peu girly.