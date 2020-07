Si les boîtiers au petit format ont le vent en poupe ces derniers temps, il ne faut pas oublier ceux qui aiment les monstres de grande taille et qui ont des besoins précis, comme les amateurs de montage vidéo ou de streaming. Car parfois, avoir un nombre d'emplacements élevé pour les SSD ou les HDD en plus de quoi refroidir à fond ses composants peut s'avérer utile, et d'autre comme notre cher Tomiche ont besoin d'une configuration auxiliaire pour gérer les enregistrements de leur tête et de leur voix sans soucis. Afin de réunir deux mondes, Phanteks sort donc une deuxième version de son monstre Enthoos Pro afin d'y coller un petit supplément en ITX.

Le modèle n'est pas conventionnel et permet en effet d'accueillir une carte mère jusqu'au format e-ATX - voire les cartes de serveurs au format SSI-EEB - avec une alimentation ATX en plus d'une carte mère mini-ITX grâce à une alimentation sur mesure faite par le fabricant, en option bien entendu. Tout le boîtier est hors norme sur les dimensions : sa taille est de 330 x 650 x 665 mm, il peut accueillir jusqu'à 12 HDD en 3,5" grâce à des supports (seulement 4 sont fournis de base) o

u 11 disques en 2,5", des radiateurs allant jusqu'à 480 mm de longueur en façade avant ou sur le côté et peut accueillir des GPU jusqu'à 50,3 cm de longueur, rien que ça !

La version avec baie vitrée possède une prise pour gérer les LED aRGB de votre système grâce à un bouton fourni, ce qui ne sera pas le cas de la version fermée. Nous avons donc ici deux modèles qui seront disponibles au niveau de mi-août en France, pour des tarifs de 129,90 € (fermé) et 139,90 € (vitre + RGB). Attention cependant, une grande partie des arguments de ces boîtiers ne sont disponible que sur option, et même si de base l'équipement est intéressant, il faudra passer à la caisse pour profiter de certains avantages, comme le GPU vertical ou la double configuration avec du mini-ITX. Un système modulaire intéressant, mais qui peut vite devenir plus cher au final.