CM MasterBox MB320L et MB311L : verre trempé, ARGB ou non, et petit prix

Si vous n'êtes pas encore tombé dans les bras d'un boitier avec verre trempé et RGB, et que vous êtes désormais à la recherche d'un boitier "tendance" sans forcément devoir casser la tirelire, Cooler Master a quatre nouvelles options pour vous. Elles se nomment MasterBox MB320L (ARGB) et MB311L (ARGB), des jumeaux presque parfaits pratiquement à un seul détail près, mais le reste des présentations d'abord !

Outre le panneau latéral en verre trempé et deux ventilateurs 120 mm au RGB adressable situés en façade sur les variantes ARGB des 2 boitiers, les nouveaux MasterBox suivent relativement strictement la ligne ATX standard, avec une chambre dédiée à l'alimentation et servant à cacher le bordel quasi inévitable des câbles d'alimentation, et une seconde chambre plus large pour loger le reste du matos hardware, cette fois-ci bien en vue. Ici, vous aurez de la place pour un GPU de 34,4 cm de long, une carte mère micro-ATX ou mini-ITX, ainsi qu'un ventirad de 16,6 cm de haut - à moins d'opter pour un radiateur de watercooling pouvant mesurer jusqu'à 240 mm en haut ou 280 mm à l'avant, ou 120 mm à l'arrière.

Dans la chambre inférieure, pourra venir se loger une alimentation qui devra se limiter à une longueur maximale de 14 cm si vous optez pour l'installation de la cage de stockage amovible - cette dernière permettant l'installation de 2 disques durs ou SSD de 2,5 / 3,5", en complément des deux SSD 2,5" que vous pouvez viser au dos du plateau de la mobale.

Attention, hormis les deux ventilateurs RGB à l'avant, rien n'est fourni pour assurer une extraction sur les versions ARGB, une ventilation dans tous les cas recommandée pour un refroidissement plus optimal, tandis que les modèles standards font fi de la ventilation illuminée en façade en échange d'un seul 120 mm en extraction à l'arrière. Enfin, chaque MasterBox offre deux ports USB 3.2 Gen1 sur son panneau I/O en façade, ainsi qu'une paire de jacks audio 3,5 mm ; hélas, pas d'USB Type-C, mais c'est peu surprenant vu la position tarifaire et considérant que la prise est encore trop rarement proposée sur des modèles plus chers.

On en arrive finalement à la différence principale entre les 2 modèles de base, et c'est bien simple : le MasterBox MB320L offre une façade en acrylique fumé "DarkMirror" de Cooler Master, tandis que le MB311L est équipé de mesh et profitera de ce fait d'un flux d'air forcément meilleur. Les deux modèles ARGB seront disponibles aux alentours des 60 $ (et probablement 60 € chez nous) à partir du 18 février, le mystère demeure quant au tarif et à la disponibilité des 2 autres versions.