Après un démarrage médiocre, il parait qu'il y a une seconde démarque pour ces soldes d'hiver 2021. On fouine un peu ce week-end pour trouver quelques bons plans à vous mettre sous la dent.

Et nous commençons par du stockage. Le Sabrent Rocket 512 Go passe à 64,99 €, un bon tarif même si dans l'absolu ce n'est pas le meilleur que nous ayons vu. Petit rappel technique, le modèle embarque un contrôleur Phison E12S et des puces de mémoire NAND 3D 64 couches de chez Toshiba. Les performances affichées sont bonnes, 3400 Mo/s et 357K IOPS en lecture, alors qu'il n'affiche qu'un petit 2000 Mo/s et 456K IOPS en écriture. Si vous cherchez quelque chose de rapide à bon prix, notre lien est juste en dessous.

On trouve également le WD Black SN750 à un bon prix, toujours chez Amazon. D'ordinaire vendu autour des 80 €, le voilà à 67,99 €. Il faudra attendre un retour en stock pour ce 1er février, mais la commande est possible. Lui est un peu plus performant que le modèle Sabrent. Il dispose d'un contrôleur triple-core ARM et des puces TLC 64 couches maison. Les débits séquentiels annoncés sont de 3430 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture. Les accès aléatoires sont de l'ordre de 400K IOPS en lecture et en écriture. Côté endurance la bestiole est donnée pour 300 To d'écriture totale ou 5 ans de garantie. L'offre est disponible via notre lien juste en dessous.

Le SN750 500Go sans dissipateur ! à 67,99 € en ce moment chez Amazon ( dispo dès le 1er février )

L'énorme kit de watercooling tout-en-un MasterLiquid ML360R de chez Cooler Master passe sous les 90 € chez Amazon. Ce gros modèle de 360 mm équipé de trois ventilateurs MF120R aRGB vous permettra d'enrhumer votre CPU, même s'il est overclocké ! Et vous savez quoi ? Il le fera en sachant se tenir, puisque les nuisances sonores que nous avions relevées lors de notre test restaient modérées pour ce modèle ! Proposé à 88,19 € livré, à ce tarif-là, on vous recommande chaudement la bestiole qui nous avait emballés ! Notre lien vers l'offre est disponible juste en dessous.