Dans l'ombre du radstock Intel ?

Derrière ce titre un peu pute à clic se cache une réelle question. D'abord Arctic nous propose de tester la version Intel de son nouveau Freezer 13, le Freezer i13X. Cette version étant spécifiquement adaptée aux sockets LGA-1200/115x, il nous fallait de quoi tenir tête à cet insolent ! Et qui de plus adapté que le radstock Intel ? Aussitôt, nous avons contacté le géant de Santa Clara pour nous fournir le précieux et nous voyons en plus de cela le gros BXTS15A arriver. Le panel est donc prêt, voyons ce que propose le Freezer i13X !