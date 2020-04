Écrit par Thierry C. | 22 Avril 2020

Petite mise à jour du ML240L

Le MasterLiquid ML240 est sur le marché depuis 2017. Nous avions eu l'occasion de tester la première itération, plutôt pas mal et à un tarif très attractif. Le modèle a ensuite évolué avec une version Lite, puis il est passé par le RGB avec le ML240L RGB, terminant par une déclinaison compatible TR4. Cooler Master ne s'arrête pas là puisque nous voyons apparaître aujourd'hui le ML240L V2 RGB ! A priori, peu de changement en apparence, le modèle ressemble à ses prédécesseurs. Pourtant la marque chinoise s'est efforcée d'améliorer son bébé en modifiant la pompe, en changeant les ventilateurs et en optimisant la surface de dissipation. C'est en tout cas ce qui est avancé sur le papier. Seul un test pourra confirmer le bon fonctionnement de toutes ces optimisations, et ça tombe bien, le Comptoir vous en a dégoté un exemplaire. Nous testons ça tout de suite après la présentation.