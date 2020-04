Derrière les plus grosses souris gaming telles que la G502 - dont nous avons testé la version LIGHTSPEED -, se trouve naturellement un autre monde où s'affrontent des modèles bien plus menus et donc plus abordables, mais non moins intéressants, particulièrement pour les joueurs aux budgets serrés ou ayant d'autres priorités. C'est sur ce terrain que débarque la G203 LIGHTSPEED de Logitech, la nouvelle référence gaming la plus abordable du catalogue du constructeur, aux côtes de la G203 Prodigy de 2017.

Toutefois, évoquer la "nouveauté" est ici un abus de langage, car, on a beau chercher les différences entre l'une et l'autre G203, on ne trouve rien... Ah si, l'ajout d'une déclinaison blanche, en plus du modèle noir habituel ! Était-ce vraiment pertinent de créer une nouvelle gamme pour ça ? Probablement pas.

Ainsi, les dimensions et le poids sont inchangés, à savoir 116,6 x 38,2 x 62,15 mm et 85 g (sans son câble de 2,1 m), le tout avec une forme ambidextre identique, les mêmes 6 boutons programmables et une molette crantée. Le capteur n'a toujours pas de nom en particulier, mais il est assisté par un microprocesseur ARM 32-bit et assez de mémoire pour un seul profil, permet un réglage du DPI sur une plage de 200 à 8000 avec un taux de rapport de 1 ms / 1000 Hz.

Bref, quasiment mot pour mot la fiche technique de la Prodigy. De plus, cette dernière était déjà compatible avec l'écosystème RGB LIGHTSYNC de Logitech, idem pour la nouvelle G203 LIGHTSYNC (bah voyons). Naturellement, le constructeur ne vous privera pour rien au monde du plaisir de vous embarquer dans une aventure merveilleuse avec son superbe G HUB, pour peu que vous arriviez à l'installer, à le lancer et, si vous arrivez aussi loin, que celui-ci obéisse à vos commandes, le programme n'ayant de loin pas la meilleure des réputations et en a déjà frustré plus d'un.

Le prix est inchangé aussi, la G203 LIGHTSYNC sera disponible en blanc et en noir à partir de mai pour 39,99 €, un placement difficilement face à la G203 Prodigy trouvable dès 29,90 € - on se doute qu'elle va disparaitre. Dommage, Logitech aurait peut-être au moins pu faire l'effort du câble USB détachable, histoire de pouvoir le remplacer facilement...