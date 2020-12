Le milieu de gamme Corsair fait peau neuve

La réputation des claviers de Corsair n'est plus à faire (la marque serait même la number ouane du marché), c'est un segment que le constructeur maîtrise aujourd'hui toujours du bout des doigts (ho ho ho), peut-être même un peu trop, au point de se permettre de plus en plus de folies techniques et tarifaires, comme notre K100. Récemment, à l'autre extrémité de son catalogue, la marque a adopté les interrupteurs entrée/bas de gamme VIOLA de Cherry, introduisant pour l'occasion une nouvelle série K60 sur la trace des K60 Vengeance, avec pas moins de 4 modèles différents, segmentés en partant de l'entrée vers le milieu de gamme. Parmi eux, se trouve le nouveau fleuron du milieu du catalogue nommé K60 RGB Pro low profile, avec Cherry MX low profile Speed plutôt que les VIOLA, c'est lui qui nous est arrivé entre les pattes pour notre session habituelle de dissection et de passage à la loupe des différents aspects de ce type d'objet. Sans plus attendre, attaquons le vif du sujet !