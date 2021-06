Rocket Lake dans une luxure dorée

Si la majorité des fabricants n'ont pas cherché à trop chambouler leurs gammes à la sortie de la onzième génération des CPU de chez Intel, MSI a au contraire cherché à revoir certains de ses concepts, en rehaussant le niveau - et le tarif - de ses cartes mères, les rendant sur le papier plus solides et équipées. C'est aussi l'occasion de voir un nouveau type de haut de gamme apparaitre, celui qui brille plus que par les paillettes du RGB, avec la MEG Z590 Ace Gold Edition, qui se pare du métal précieux pour se faire belle. Néanmoins, le Comptoir l'a testée pour voir si elle est aussi efficace que jolie sur le terrain.

• Côté street price, ça dit quoi ?