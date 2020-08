Un B550 réchauffé au software vieillot

Si les évolutions sont quasi inexistantes sur le chipset B550, celui-ci permet aux fabricants de profiter de l'occasion pour remettre à jour leurs cartes mères, afin de les rendre plus - voire trop - puissantes. Fini l'époque où seulement quelques cartes étaient dédiées à la gestion des gros CPU, la majorité des modèles doivent être capables de gérer les Ryzen 9. Et chez ASRock, la situation sera similaire : les gammes ne bougent pas, mais elles prennent du galon et sont renforcées en VRM et en fonctionnalités. Nous avons donc testé la ASRock B550 Steel Legend, afin de voir comment cette mise à jour du milieu de gamme se présente chez le fabricant.

• Côté street price, ça dit quoi ?