La fibre écolo, pas sûr que ça joue tant que ça dans le paysage hardware. Certains s'offusqueront de la consommation des GPU, ou des CPU, alors que la meilleure attitude quand on en est là est de passer à autre chose, et de mener un combat contre les super pollueurs, ne pas stigmatiser le geek qui n'est pas non plus une bombe à CO2 au même titre qu'un super tanker, ou les fermes de minage qui sont une aberration écologique basée sur une monnaie virtuelle. Puis d'autres n'en ont un peu rien à faire, puisque toute activité sur Terre est génératrice de CO2, réduire l'empreinte carbone n'est pas la seule solution puisque comme le rappelle Aurélien Barrau, qui sait de quoi il parle au contraire d'Idriss Aberkane, on peut déforester l'Amazonie avec des tractopelles électriques. Mais il est vrai que dans l'esprit commun, diminuer l'empreinte Carbone est le seul moyen de ralentir le changement climatique, faisant fi du problème démographique avant tout. Autre exemple contre-productif, citons les fameuses vignettes Crit'Air des grosses agglomérations qui vont donc renvoyer au rebut des dizaines de milliers de véhicules pour.. en racheter d'autres pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement pour aller, ne serait-ce que bosser, et lardés de batteries dont on ne saura quoi faire dans 10 ans, sans compter la production électrique qui va de pair. Oui, c'est une équation terriblement compliquée !

En tout cas, MSi essaye de faire vibrer cette fibre écolo par ce biais précis, en justement cessant de produire tout ce qui est document imprimé dans le bundle de ses cartes mères et cartes graphiques. Si, il faut le dire, presque plus personne ne lit ces manuels, ça arrange bien MSi au final, puisque s'il ne les produit plus, il ne les facture plus. Il n'est pas sûr que cette économie se retrouve dans le prix de vente final, absorbé par les pénuries et autres hausses. Et donc voilà comment on transforme une économie d'entreprise déguisée en action écolo, on nous l'a déjà faite celle-là avec tellement de produits. Vous voilà au courant, l'absence de manuel ne sera pas un oubli, mais une volonté assumée ! (Source Techspot)