Test • FSP CUT593P

no ragotz

De bonnes idées, mal concrétisées ?

Pas évident de se démarquer avec un boitier en 2024. Toutes les marques y vont de leur copie de double chambre ou d'aquarium avec panneau en verre recourbé. Mais pour une fois, il y en a qui essayent. Si l'architecture générale du CUT593P semble relativement classique, FSP a tenté d'innover et propose un boitier qui promet une partie arrière soignée, à la manière des mods ultra haute couture qu'on voit régulièrement circuler. Mais entre transformer l'essai et se prendre les pieds dans le tapis, la frontière est assez mince. On vous dit tout sur ce boitier aux airs prometteurs.