Format à plat et baies externes !

Chieftec a annoncé la venue du Mesh Series CI-02B-OP, un boîtier Micro ATX qui réintroduit le format cube avec carte mère à plat que nous avions testé à plusieurs reprises il y a de cela 6 ans déjà (Xigmatek Aquila, Aerocool DS-Cube et XPredator Cube, Corsair Graphite 380T) et que la marque avait fait renaître avec son M1. Le modèle dont il est question aujourd'hui avait été présenté en janvier dernier et n'affichait pas de grandes prétentions, si ce n'est celle d'offrir un accès simple et un certain confort dans la mise en oeuvre. Son positionnement d'entrée de gamme fait qu'il n'est pas habillé de matériaux nobles, et qu'il se contente d'acier et de plastique. Mais voilà, à l'heure du tout dématérialisé, difficile de trouver un boîtier offrant une ou plusieurs baies externes. Chieftec pense à vous en dotant son nouveau venu de tout ce qu'il faut pour installer un lecteur optique ou un périphérique 3.5".