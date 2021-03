Intel avait déjà officiellement annoncé la série 670p pour succéder aux SSD 665p, c'était mi-décembre 2020 en même temps que l'introduction de sa NAND 3D 144L et d'un paquet d'autres nouveautés Optane, et même un teaser pour sa future NAND PLC. Mais à ce moment-là, le fondeur n'avait alors pas dit grand-chose des caractéristiques techniques pour son refresh de sa série de SSD à base de NAND QLC de la maison, un manque désormais comblé avec l'apparition des spécifications officielles des nouveaux engins !

Crédit image @Anandtech. 660p en haut, 670p en bas.

Intel SSD Intel SSD 660p 512 Go 1 To 2 To SSD 665P 1 To 2 To SSD 670p 512 Go 1 To 2 To Contrôleur Silicon Motion SM2263 (4 canaux) Silicon Motion SM2263 (4 canaux) Silicon Motion SM2265G (4 canaux) NAND Intel 64L 1024Gb 3D QLC Intel 96L 1024Gb 3D QLC Intel 144L 1Tb 3D QLC Format M.2 2280 single-sided, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, M.2 2280 single-sided, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, M.2 2280 single-sided, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, DRAM 256 Mo DDR3L (Nanya) 256 Mo DDR3L (Nanya) 256 Mo DDR3L-1866 (Nanya) Lecture séquentielle 1500 Mo/s 1800 Mo/s 2000 Mo/s 2000 Mo/s 3000 Mo/s 3500 Mo/s Écriture séquentielle (avec caching SLC) 1000 Mo/s 1800 Mo/s 1925 Mo/s 2000 Mo/s 1600 Mo/s 2500 Mo/s 2700 Mo/s Lecture 4Ko aléatoire, en IOPS 90K 150K 220K 160K 250K 110K 220K 310K Écriture 4Ko aléatoire, en IOPS (avec caching SLC) 220K 250K 250K 315K 330K 340K Endurance / DWPD : réécriture complète par jour 100 To 0,1 DWPD 200 To 0,1 DWPD 400 To 0,1 DWPD 300 To 0,16 DWPD 600 To 0,16 DWPD 185 To 0,2 DWPD 370 To 0,2 DWPD 740 To 0,2 DWPD "Cache" SLC variable min/max 6-76 Go 12-140 Go 24-280 Go 12-140 Go 24-280 Go 6-70 Go 12-140 Go 24-280 Go Chiffrement AES-256 Support Pyrite 1.0 et 2.0 AES-256

Support Pyrite 1.0 et 2.0 AES-256 FDE Support Pyrite 1.0 et 2.0 MSRP (lancement) 99,99 $ 199,99 $ 399,99 $ ~125 $ ? 89,00 $ 154,00 $ 329,00 $ Garantie 5 ans 5 ans 5 ans Dispo 2018 Q4 2019 Q1 2020 2021

Les 670p embarquent donc la nouvelle NAND de dernière génération Intel et il exploite aussi le nouveau contrôleur SM2265 de Silicon Motion - assez identique au SM2267, l'interface PCIe 4.0 en moins, mais qui n'a pas encore été annoncé ni documenté officiellement par le constructeur. Par conséquent, les performances font un bon assez sympathique par rapport à la génération précédente et on est désormais assez loin des prestations de la première série 660p. Avec les 670p, Intel également optimisé le fonctionnement du cache SLC dynamique, dont la taille n'a beaucoup changé, mais qui se décharge désormais plus rapidement, en récupérant 140 Go de capacité après une minute de repos et son intégralité dans les 5 minutes. Par conséquent, les performances du modèle 2 To (l'un des premiers testés) se sont révélées plutôt solides et lui permettent d'être l'un des modèles de SSD NVMe PCIe 3.0 le plus rapide du marché. Il ralentira évidemment sensiblement dès lors qu'il est bombardé de tâches soutenues d'écritures, mais récupérera assez rapidement. L'endurance aussi est un peu meilleure, même si elle ne parait pas bien excitante de prime abord, elle suffira plus qu'amplement à bien des usages traditionnels.

De ce point de vue, les SSD 670p ne seraient vraiment pas un mauvais choix, avec des performances de très bons niveaux pour un SSD QLC, sauf qu'Intel a eu la main beaucoup trop lourde avec ses tarifs conseillés, qui les mettent presque à niveau avec les 970 EVO Plus de Samsung et même des SSD NVMe PCIe 4.0 en QLC, et donc un grand nombre d'autres SSD NVMe TLC. Par exemple, les XPG Gammix S50 Lite d'ADATA et Rocket Q de Sabrent sont également des alternatives crédibles à considérer en fonction du budget. À voir si les prix en magasin se corrigeront d'eux-mêmes d'ici quelques mois et pour plus se rapprocher des prix pratiqués avec les 660p, ce qui en ferait alors une bonne affaire.