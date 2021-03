La semaine dernière, nous apprenions, non sans un certain étonnement, que Mindfactory le germain vendait des Core i7-11700K alors que le NDA était estimé au 30 mars. Il a depuis été confirmé par le géant bleu, et le VPC a retiré la référence de son catalogue, on imagine qu'il s'est fait taper sur les doigts à plus de 30 jours du lancement. Cette prévente est assez inhabituelle, surtout de la part d'un gros poisson comme Mindfactory. En tout cas certains veinards ont pu acquérir une plateforme Rocket Lake complète avec une carte mère Z590.

Hardwareluxx a pu synthétiser dans un tableau les scores faits par ce CPU sur Cinebench R20. On y retrouve tous les x700K depuis le 7700K, auxquels s'ajoutent le 10900K, et les Ryzen 5800X et 5950X. Sur le score simple thread, le 11700K met une fessée au 10900K, pourtant le plus méchant des puces Intel, mais reste derrière les Ryzen 5000, 600 contre 633 et 622 points.

En multithread, le 11700K se permet de chatouiller les pwals du 10900K, pourtant avec 4 threads de plus, mais du vieux Skylake à sa décharge. Le 5800X, avec lequel il partage le même nombre de coeurs et de threads, lui permet de se jauger face à une architecture moderne, et malgré cela il reste derrière cet octocore rouge. Le 11900K pourrait reprendre la main, lui qui a une bonne tripotée de MHz en plus par rapport au 11700K. Au final, on devrait s'attendre à un 5800X pourchassé, mais qui pourrait ne pas céder, en tout cas sur ce test.