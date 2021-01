Oui, il paraît que les soldes d'hiver 2021 ont débuté, mais force est de constater que le rythme n'est pas folichon. Avec un petit jour de retard, voilà que nous commençons notre petite revue de ce que l'on peut trouver de "bien" à l'instant T.

Commençons par du stockage pur et dur, et le Samsung 870 QVO. Vous aurez le choix entre la version 1 To à 90,50 (dispo le 29/01) chez Amazon et la version 2 To à 189,99 € (vendeur tiers) chez Cdiscount. Les deux versions partagent un contrôleur commun, le MJX de chez Samsung, et la quantité indiquée en puce V-NAND 4bit MLC comme les appelle le fabricant. Sur les deux versions, les débits sont annoncés à 560 Mo/s et 98K IOPS en lecture séquentielle et aléatoire, 530 Mo/s et 88K IOPS en écriture séquentielle et aléatoire. Ce qui change par contre c'est l'endurance, annoncée à 360 TBW pour le 1 To et 720 TBW pour le 2 To, ou 3 ans, période de garantie de ces modèles. Voilà pour le blabla technique. Si vous cherchez du stockage pur (pas de Windows, c'est mieux), nos liens sont disponibles juste en dessous.

V'là ensuite de la mémoire avec un produit récurrent ces derniers mois, la PNY XLR8 DDR4. Aujourd'hui vous trouverez le kit de 16 Go cadencé à 3200 MHz C16 à 67,99 € chez Rue du Commerce (une remise supplémentaire est accordée aux nouveaux clients avec le code BIENVENUE). La livraison n'est pas incluse, et elle s'élèvera à 1,99 € en relais colis. Ce qu'il faut savoir c'est que les barrettes sont accompagnées d'une garantie de 10 ans et qu'elles sont équipées d'un dissipateur haut et qu'elles mesurent 46,5 mm; la compatibilité avec votre dissipatrice est a vérifier. La capacité d'overclocking reste intéressante, puisque les tests font état d'un gain de l'ordre de 600 MHz, avec des timings plus où moins lâchent, si vous voulez tirer le plein potentiel de votre mémoire. Pour le reste, notre lien est disponible juste en dessus si vous cherchez de la mémoire au look racé !