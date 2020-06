À côté d’Asustor, Synology est l’autre revendeur majeur de solutions de stockage connectées, du simple NAS des familles jusqu’aux serveurs pour les entreprises de toutes tailles, en passant par le cloud, l’équipement réseau et de surveillance. Hier, le constructeur a rajouté une corde à son arc, celui des SSD SATA et NVMe !

Chouette, un acteur en plus sur le terrain du stockage à base de NAND, mais il faut reconnaitre qu’il s’agit d’une catégorie de produit assez complémentaire à l’activité principale du constructeur. Il couvre d’ailleurs d’emblée les formats 2.5 », M.2 2280 et M.2 22 110 pour subvenir aux différents besoins de sa propre clientèle, et qui sont adaptés au système NAS du particulier, autant qu’à celui de l’entreprise, avec une promesse de performance et de fiabilité. C’est aussi un choix cohérent, puisqu’il n’aura pas non plus échappé à Synology que la part des SSD a fortement augmenté ces dernières années au sein de ses systèmes de stockage en réseau. Voici donc les séries de SSD Synology SAT5200, SNV3400 et SNV3500 !

SSD Synology SAT5200 SNV3400-400G SNV3500-400G Capacités 480 Go 960 Go 1,92 To 400 Go Facteur de forme et interface 2.5 » 7 mm SATA 6 Gb/s M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 22 110 NVMe PCIe 3.0 x4 Contrôleur ??? NAND ??? DRAM ??? Chiffrement ? ? ? Lecture séquentielle (128 Ko, QD32) 530 Mo/s 530 Mo/s 530 Mo/s 3100 Mo/s Écriture séquentielle (128 Ko, QD32) 500 Mo/s 500 Mo/s 500 Mo/s 550 Mo/s Lecture aléatoire (4 Ko, QD32) 95K IOPS 98K IOPS 98K IOPS 205K IOPS Écriture aléatoire (4 Ko, QD32) 55K IOPS 67K IOPS 60K IOPS 40K IOPS Endurance 1145 To 2290 To 4581 To 500 To DWPD 1,3 1,3 1,3 0,68 MBTF 1,5 millions d'heures 1,8 millions d'heures Protection contre pertes de jus oui non oui Garantie 5 ans 5 ans Prix ? ? ? ? ? Page produit SAT5200 SNV3000

Certes, il manque pas mal de détail concernant le hardware, par exemple l’origine du contrôleur ou de la NAND. Néanmoins, du côté des SSD SATA, on ne peut que constater des performances assez sympathiques et adaptées à l’usage qui leur est principalement destiné, même si l’on reste en deçà des performances séquentielles et aléatoires d’un 860 PRO de Samsung, l’endurance n’est pas loin d’être doublée à capacité équivalente. Mais l’un des vrais concurrents du SAT5200 sera le SSD IronWolf de Seagate qui vise également le marché du NAS. Face à face, le SAT5200 affiche des débits séquentiels moins élevés, mais faits sensiblement mieux sur le plan des débits aléatoires IOPS et de l’endurance ! Reste encore à découvrir les prix…

Pas de grandes surprises du côté des séries NVMe, favorisant naturellement la lecture à l’écriture, elles sont principalement destinées pour assurer les charges de travail intenses de mise en cache au sein d’un NAS d’entreprise fonctionnant 24/7. Encore une fois, une comparaison peut se faire avec les séries « spécialisées » de Seagate, IronWolf 510 face au SNV3400, et Nytro 5000 vs SNV3500. Tantôt devant, tantôt derrière sur le papier, manquent encore une fois les prix pour se faire un meilleur avis sur cette nouvelle concurrence.

En tout cas, les SSD de Synology seront disponibles « prochainement » chez les partenaires du constructeur et son propre réseau de distribution. Synology arrivera-t-il à chasser les SSD étrangers de ses NAS et au profit de ses SSD maison ?