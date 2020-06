Windows Insider 19645 : refonte du pingouin et amélioration de la virtualisation

La sortie de Windows 10 2004 n'aura pas été de tout repos et Microsoft a préféré mobiliser ses équipes sur cette nouvelle version plutôt que de trop chercher à développer de nouvelles fonctionnalités. Il y a bien eu des builds toutefois, mais basés sur de très légères modifications et corrections très spécifiques du code, mais pas de quoi s'extasier pour autant. Mais le rush pour la sortie de Windows 10 2004 est fini, l'équipe Insider peut donc de nouveau relancer la machine aux innovations.

La première grosse innovation est l'intégration de base de WSL2 - Windows Subsystem for Linux - dans Windows 10 2004, ce qui veut dire que la fonctionnalité fera partie du système d'exploitation fenêtré. Celle-ci a été annoncée depuis plus d'un an déjà, son arrivée est donc attendue. Elle est est donc déjà disponible pour les Insiders du slow ring, sous la forme d'une simple mise à jour du Windows Update. Peut-être enfin de quoi réconcilier deux mondes pas si éloignés ?

Le deuxième point intéressant est le début de l'implémentation du Nested Virtualization pour AMD. Cette technologie permet de créer des machines virtuelles dans… des machines virtuelles. Cependant, Microsoft met en garde sur le fait qu'il s'agit d'un début de la fonctionnalité et qu'il faudra se montrer prudent sur les bugs, mais cela pourrait aider les rouges à se positionner un peu plus sur les datacenters et serveurs de grande taille.