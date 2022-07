CORSAIR, c'est le Tony Micelli du hardware. Il s'essaye à tout : alimentations, boitiers, refroidisseurs, RAM, périphériques clavier/souris, eh bien voilà les écrans. Si vous aimez la marque et que vous voulez faire un setup complet, alors vous pourrez regarder du côté du géant et ses écrans XENEON. Attention, c'est du CORSAIR, et comme ASUS, ça implique des prix plus chauds que la moyenne.

Ce jour, ce sont deux bousins de 32 pouces qui sont lancés. Les différences proviennent des specs : le 32QHD240 a un nom qui, enfin, et c'est une première dans le monde des moniteurs, permet de voir de suite de quoi il s'agit. On a du 32 pouces affichant 2560 x 1440 pixels, et ayant un taux de 240 Hz. Doté d'une dalle Fast IPS, Quantum Dot, d'un temps de réponse de gris à gris de 1 ms, du FreeSync Premium, HDR600, DP et HDMI, hub USB 3 Type A et C, il a quand même des atouts sympathiques. Comme prévu, ça douille par rapport à la concurrence, même venue de Samsung, déjà pas manchot dans le domaine : 799,99 €.

Le 32UHD144 annonce la couleur. Comme son frangin, il arbore les mêmes technologies, le même look également, sauf qu'il affiche 3840 x 2160 pixels à 144 Hz. Sorti de ça et du prix, on a clairement affaire à deux frangins indéniablement. Comptez 1099.99 €, c'est cher, mais si vous êtes allergiques aux formats exotiques 21/9, 32/9, etc, alors le 32" 16/9 est top pour mixer finesse d'image et jeux aux graphismes précis. C'ets prévu pour une livraison en juillet.