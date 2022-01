Avec le manque actuel de semi-conducteurs, dur-dur de se trouver un bidule informatique à bidouiller. Même les Raspberry Pi sont devenus hors de prix, avec des tarifs dépassant aisément les 100 bouliches pour un kit incorporant un modèle 4 — voire 3 pour certains.

Pour autant, si vous êtes un chanceux ou un petit filou, alors vous avez peut-être opté ou comptez vous procurer un Raspberry Pi Compute Module. Alors que les moutures jusqu’à la 3+ utilisaient le facteur de forme DDR2 SO-DIMM, la version 4 a innové pour proposer un format « carte de crédit » en se liant par deux connecteurs au verso. Soucis : sa taille mini ne permet pas de proposer directement toutes les entrées-sorties possibles — et pour cause : le bousin est prévu pour être intégré dans des solutions orientées pros, designées sur-mesure (un fait qui se reflète dans la ribambelle de configurations proposées, pas moins de 32 en comptant toutes les options de connectivité, stockage et RAM).

Pourtant, le bousin ne manque pas d’attrait avec son quadricore A74 de chez Arm, et la carte du jour nommée Interceptor, compte bien lui redonner ses lettres de noblesse. En effet, il est tout bonnement question d’une mobale pour Pi, offrant toutes les interfaces possibles sur le bousin. 4 ports Gigabit, 4 USB 4.0, 2 ports HDMI 2.0, un port série RS-485 : de quoi ravir les bidouilleurs, par exemple pour un NAS avec les 5 ports SATA disponibles. Rajoutez une alimentation ATX à 24 broches, tout ce qu’il y a de plus standard et une batterie CR2032 pour alimenter le module RTC servant à conserver l’heure - un manque cruel du Pi, et voilà une sérieuse base pour recycler des vieux composants à gogo. Notez cependant la cruelle absence du GPIO, bien que deux ports FFC à 40 broches soient présents pour « une utilisation future », bien entendu non précisée.

Seul souci : le concepteur du bousin, nommé Axzez, est un inconnu au bataillon. Formée en 2020 au pays de l’oncle Sam « par un groupe d’amis », la firme ne propose que cette carte Interceptor à son catalogue, et encore, en précommande pour 99 $ pour une livraison en mars 2022 (et une fantastique garantie de... trois mois). À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle ! (Source : HotHardware)