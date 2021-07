Il n'est pas évident d'être un nouvel OS chez Microsoft, en tout cas pas depuis Windows 8 semble-t-il. En effet, l'annonce de Windows 11 ne ravit pas tous les utilisateurs, puisqu'il s'agit d'une version revisitée de Windows 10, disposant du même noyau, toutefois avec de grosses améliorations sur le fond et sur la forme. Par contre, ce qui passe vraiment mal, qu'importe que l'on soit pour ou contre, c'est l'arrêt un peu brutal de certaines fonctionnalités présentes sur le canal de développement Insider jusqu'à il y a 2 mois, afin de les rendre exclusives à Windows 11, comme les innovations touchant le HDR et surtout le DirectStorage, alors que les systèmes d'exploitation disposent d'une base commune.

Cependant bonne nouvelle, la Raymonde revient sur ses propos et propose de déployer cette fonctionnalité sur Windows 10, sans cherche à restreindre plus qu'il n'est cet outil de chargement plus rapide des jeux vidéos et logiciels graphiques. Il sera donc compatible avec Windows 10 1909, tout du moins en théorie, puisque tous les prérequis à son bon fonctionnement sont présent sur cette version du système. En revanche, il reste une grande question à résoudre : est-ce que pour autant Microsoft va se résigner à proposer le DirectStorage à tous les utilisateurs compatibles, ou alors le forcing sera-t-il imposé via Windows 11 ? Il nous reste quelques mois afin de le savoir. (source : blog de DirectX)

