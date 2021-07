Actuellement, le Comptoir vous proposer deux manières pour configurer son PC sous Linux — et, accessoirement, de s’en servir pour jouer : soit Manjaro, hérité d’Arch Linux, plus configurable, soit Linux Mint, descendant d’Ubuntu. Alors que la première citée est une Rolling Release, c’est-à-dire que les mises à jour se font petit à petit sans numéro de build, Mint a conservé cette notion de version majeure/mineure apportant de nouvelles fonctionnalités : après la 20.1 en janvier dernier, voici venu le tour de la 20.2.

Cette mouture s’articule principalement autour d’un support élargi du gestionnaire de mises à jour : sous la saveur Cinnamon, l’utilitaire proposera également les nouvelles versions des applets, desklets et autres thèmes ou extensions, alors que ces derniers sont dissociés des packets APT utilisés par le gestionnaire « global » de la distribution. Notez la possibilité de redémarrer en un clic l’interface graphique afin de ne pas avoir à se déconnecter/reconnecter pour observer les effets de ces rustines : pratiques. Les notifications de ce même gestionnaire de mise à jour incluent désormais davantage d’informations, notamment sur les paquets à notifier ou non selon leur ancienneté ; et le soft gère également, en plus de tout cela, les paquets flatpack.

En outre, quelques autres utilitaires se voient modifiés, comme Sticky Note, une application de post-it, remplaçant GNote, Warpinator pour synchroniser des fichiers en réseau local, y compris avec ses appareils Android ; et, enfin, un logiciel graphique, Bulky, chargé de renommer un grand nombre de fichiers en même temps selon une interface « chercher-et-remplacer » classique.

Rajoutez le support de la technologie d’AMD de choix entre iGPU et GPU dédié via un applet, initialement restreint à l’Optimus de NVIDIA, et voilà pour ce tour d’horizon. Côté cœur, Mint 20.2 fait usage du noyau en 5,4, le linux-firmware 1 187, et sera officiellement supporté jusqu’en 2025. Si vous souhaiter plus de détails, le tour du propriétaire est disponible sur les trois environnements de bureau proposés par défaut : Cinnamon, MATE et XCFE. À vos modems !