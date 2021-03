En voilà une que l’on attendait presque ! Alors que le net nous fournissait tout juste hier des prévisions pour la gamme Alder Lake, voilà que la liste des CPU Rocket Lake fuit à son tour, cette fois-ci extraite de Weibo par @9550pro.

Au niveau des modèles, rien de bien surprenant : maximum 8 cœurs et 16 threads, mais nous le savions déjà, une confirmation du PCIe 4.0 et de 44 lignes au total sortant de la plateforme (contre 40 auparavant, attention donc à la rétrocompatibilité) et des fréquences plutôt engageantes, car très proches de Comet Lake, avec, au maximum, 5,3 GHz pour le flagship 11900K.

Or, si nous lisons dans les détails — là où se cache souvent le diable —, les mentions légales indiquent que le contrôleur mémoire fonctionnerait en mode 1:2 (deux cycles de la RAM seraient nécessaires pour 1 cycle du contrôleur) pour tous les CPU en cas d’installation avec de la DDR4-3200, contre 1:1 en DDR4-2933... sauf pour les i9-11900K (F). Cela aurait pour conséquence une augmentation des latences des accès mémoires, et ainsi, potentiellement, une perte de performance. Le schmilblick a mis Reddit en émoi, particulièrement à la suite du test d’AnandTech du 11 700 K, qui aurait donc été mise situation 2:1. Cela est d’autant plus étrange que le contrôleur mémoire de Skylake, datant de 2015, prenait déjà parfaitement en charge ces fréquences (voir même plus !) en 1:1, et que même AMD, en dépit de son architecture en chiplets et du scaling de l’Infinity Fabric sur la fréquence RAM, supporte le 1:1 jusqu’à 3933 MHz, et l’on voit mal les bleus régresser à ce niveau — cette série 11 gardant toujours la même gravure en 14 nm. Segmentation artificielle ? Erreur dans la diapositive ? Qu’en sera-t-il sur les cartes pourvues d’un overclocking débloqué ? Une chose est sûre : attendons les tests pour en avoir le cœur net ! (Source : VideoCardz)