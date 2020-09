no ragotz

Alors que certains verraient d’un très bon œil l’apparition de la suite Office sous Linux, histoire de concilier la légèreté de l’OS manchot à l’efficacité et le caractère intuitif de la suite de la firme fenestrée, voilà que Microsoft communique sur un tout autre logiciel : son navigateur Edge.

Depuis l’annonce de son changement vers la base de code Chromium, nous savions que le projet allait être adapté sur l’OS libre — le multiplate-forme aisé a justement été un des arguments forts pour la refonte d’Edge — ; mais nous en restons toujours aussi amers. En effet, difficile d’y voir autre chose qu’une tentative de s’intégrer toujours plus dans le domaine du libre, afin que les utilisateurs se retrouvent, finalement, toujours aussi dépendants de la Raymonde et des outils qu’elle propose.

Pour en revenir aux faits, la version Linux sera disponible dès octobre sur le canal « Dev Preview », très probablement sous la forme de binaires pré-compilés. Fait amusant, Microsoft parle également d’installation possible par « le gestionnaire de paquet natif de Linux », alors que, justement, ce gestionnaire pourra être très différent selon la distribution ; et il est fortement probable que tous n’intègrent pas ce Edge dans leur liste de logiciel — ou, tout du moins, pas aussi rapidement. A voir comment ce nouveau venu s’intégrera parmi les alternatives plus ou moins libres déjà en place ! (Source : Phoronix)