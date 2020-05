L'Unreal Engine 4, comme vous le savez, a adopté un business model différent de son prédécesseur. Si l'UE3 était déployé par licences et finalement peu mis à jour par la suite, l'UE4 adopte une philosophie tout autre. Son développement est participatif, la communauté des développeurs se charge de créer du contenu qui peut être utilisé par tous (à condition de payer un petit peu). Pour autant, ce mode de fonctionnement assure une mise à jour continue. Ce n'est pas tout, EPIC lui-même planche de longue sur les évolutions.

À ce jour, la version 4.25 vient d'arriver, et on peut dire qu'elle est réellement "Next Gen". Elle incorpore de manière stable le support du Raytracing, que l'on avait eu l'occasion de voir pour la première fois dans Deliver us the Moon. Et surtout, elle officialise le support des prochaines consoles PS5 et Xbox X. Du coup, on comprend mieux l'intégration du RT dans la boucle. Et pourtant, si on regarde le changelog, ces ajouts sont la partie émergée de l'iceberg, la partie immergée, c'est-à-dire moins pompeuse, se situe dans les centaines d'améliorations d'image, de gestion des pixels, des effets comme la chevelure et les pwals, c'est de mémoire une des notes de modification les plus riches qui ait été associée à une mouture, la 4.25 en l'occurrence. Clairement le virage next gen est pris, attendons de voir ce que les autres feront, on pense inévitablement au CryENGINE, lui aussi très lié aux consoles futures et au Raytracing.