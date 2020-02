Ça a un peu contrarié les vacances au ski de Lisa Su, mais plusieurs sites ont relayé des soucis d'écran noir avec les cartes graphiques RDNA. Ceci n'était que la centralisation des plaintes sur les divers forums, mais il semblerait cette fois qu'AMD ait enfin résolu ce bug des plus gênants, 7 mois après le lancement des cartes Navi. Les Adrenalin 20.2.2 sont sans doute la dernière fournée de février, mais ils comportent tous les espoirs des clients qui sont touchés.

On peut dire qu'AMD a enfin passé la vitesse supérieure pour parfaire ses pilotes, car pas moins de 24 items composent la liste des bugs résolus. Ça concerne des jeux, des fonctionnalités, mais c'est bien la première phrase qui résume la chose.

Performing a task switch with some Radeon Software features enabled or some third-party applications with hardware acceleration running in the background may cause a system hang or black screen.

Cela indique donc que les applications telles que les navigateurs web parmi les plus citées, et qui donc utilisent l'accélération matérielle pour animer et donner vie au site sont désormais fonctionnelles. Vous ne devriez donc plus avoir besoin de désactiver cette accélération selon les bugs que vous avez notés. Le changelog est vraiment long, aussi vous pouvez le consulter sur ce lien directement, il vaut le coup d'oeil !