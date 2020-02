Duel du moyen terme : RX 580 ou GTX 1060 for the win ?

Pendant des mois, voire une bonne année, RX 580 et GTX 1060 se sont bagarrées sur le segment mainstream. Le marché du Full HD avait là deux cartes qui remplissaient leurs objectifs. Il est vrai que la concurrente directe de la GTX 1060 était la RX 480, grandement améliorée par la RX 580, elle-même poussée à son paroxysme avec la RX 590. La guerre des prix a souvent tourné à l'avantage des rouges, qui bénéficiaient de surcroit de 8Go de GDDR5, plus "future proof" que la GTX 1060 limitée à 6 Go, du moins en apparence.

En 2020, il est amusant de faire un test de 32 jeux, qui met aux prises ces deux cartes en 1080p et en 1440p. Techspot l'a fait, mais a pris une GTX 1060 9Gbps contre 8 Gbps à son lancement. Au final, il s'avère que selon les jeux, les écarts sont à l'avantage de l'une ou de l'autre, mais dans la globalité, la RX 580 est 5% plus rapide en moyenne. Vous aurez donc compris que les performances dans certains jeux peuvent être plus problématiques pour l'une ou l'autre, ça dépend donc du panel de jeu. Les gens qui ont acheté ces cartes restent donc suffisamment armés en 2020, on n'assiste pas à un effondrement des performances, ni chez les rouges ni chez les verts, vous pouvez les garder encore sans hésitation.