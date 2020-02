Difficile de trouver une meilleure illustration aux difficultés de Windows 10 ARM que celle-ci : la nouvelle version du navigateur de la Raymonde, Microsoft Edge, désormais basée sur la base Chromium, vient tout juste de recevoir sa compatibilité native ARM64. La nouvelle arrive avec la mise à jour 80.0.361.48 (très exactement !), qui évitera ainsi à l’utilisateur les ralentissements — insupportables — de l’émulation x86.

Pour une tablette comme la Surface Pro X tarifée au bas mot à 1 149 €, c’est tout bonnement honteux. En effet, la disponibilité sous Windows « normal » de la version Chromium remonte tout de même à près d’un mois. Nous comprenons que le développement ARM ait du mal à décoller du fait d’un écosystème trop étroitement lié aux PC du bureau classique, mais il s’agirait plutôt d’une raison de mettre les bouchées doubles si la Raymonde ne veut pas voir son excursion ressembler à nouveau à l’aventure Windows Phone.

Pour le reste, cette mise à jour apporte également la lecture des contenus vidéos Dolby Vision, des améliorations au niveau de la prise en charge des applications web et les classiques correctifs de sécurité. De quoi concurrencer Google Chrome et Firefox ? Pas si sûr, bien que Microsoft prépare également une version Linux pour les plus masochistes curieux. Au moins, nous ne pourrons pas dire qu’il n’auront pas tenté ! (Source : Engadget)