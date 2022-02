Après l'émergence d'un projet sur la compilation croisée OpenCL vers Vulkan, il semblerait que le Khronos Group veuille rassembler ses troupes sous une banière commune. C'est en tout cas dans cette optique de simplicité que ce dernier à annoncé la Vulkan Portability Initiative, suite logique de la 3D Portability Initiative déjà développée par ce même groupe. Il s'agit d'une équipe spécialement dédiée à la rédaction de standards et d'outils libre de droit permettant une compatibilité inter-plateforme maximale, le doigt étant mis sur les domaines ou Vulkan n'est pas encore présent.

Beacoup de monde, il faut dire que trois windows, ça aide !

"Un outil pour les gouverner tous", tel semble avoir été le le but de ce projet : ce dernier devrait permettre l'adaptation d'applications web - on pense notament aux feus jeux flash - avec un support WebGL annoncé, mais aussi des portables et PC déjà compatibles Vulkan toukour, mac en sus. Pour ce faire, le Khronos Group va procéder à la création d'un sous-ensemble de l'API Vulkan pouvant être exécuté sur les systèmes ne supportant que DirectX 12 (exclusif à Windows 10) ou Metal (son alter égo plus méconnu chez Apple). L'objectif final semble être l'unification des back-ends afin de supporter nativement toutes ces technologies, de telle sorte à ne pas avoir de changer d'outil de développement selon le terminal cible. Cela se fera par un outil de cross compilation depuis SPIR, la représentation intermédiaire de Vulkan, vers des binaires spécifiques au matériel (DirectX 12, Metal ou Vulkan si vous ne suivez plus).

L'initiative est louable, mais il faut encore que le projet aboutisse à un logiciel bien fignolé, sans quoi il sera peu probable de le voir se démocratiser. Khronos ayant communiqué sur des tests de conformité, il semblerait cependant que la volonté soit là. De nouvelles informations seront communiquées dans le courant de la semaine, notamment sur la filiation avec son ancètre 3D Portability Initiative. Affaire à suivre !