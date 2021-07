Le Shadow Rock Slim a droit à son lifting

En ce début de mois de juillet, nous avons embrayé la saison de renouvellement de gamme chez be quiet! en vous présentant le Pure Rock Slim 2, petit modèle sans fioritures, qui se voyait légèrement modifié. Cela faisait 5 ans que ce petit bonhomme occupait le segment d'entrée de gamme pour la marque allemande. Le modèle qui nous est confié aujourd'hui, se bat depuis près de 7 ans (à deux jours près !) sur ce même segment, mais dans une catégorie un cran au-dessus. Il est plus gros, plus performant et se veut toujours bon marché. Le Shadow Rock Slim passe en version 2 et nous allons voir ce que cela apporte au modèle déjà bon à l'époque