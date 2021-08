L'heure de la relève pour le gros top flow

Cet été n'est pas de tout repos pour le fabricant allemand be quiet! Après les Pure Rock Slim et Shadow Rock Slim passés en révision 2, c'est au tour d'un modèle haut de gamme de se faire une petite cure de jouvence. Nous l'avions testé en 2015 et il était plutôt convaincant malgré un système de fixation à se taper le cul par terre (sic) ! De qui parle-t-on ? Du Dark Rock TF pardi. Le gros top flow se bonifie lui aussi en corrigeant le gros défaut de fixation relevé lors de notre test. Mais la marque ne s'arrête pas là et lui donne également un petit coup de jeune. Le Dark Rock TF 2 est de sortie et on le teste pour vous.