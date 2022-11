Les zombies, depuis Resident Evil en 1996, c'est le sujet majeur du jeu vidéo, qui revient cycliquement dans les productions, et qui attire toujours autant. La petite cerise sur le gâteau, c'est le jeu en coopération, dans un univers zombiesque, ça marche même si la chose commence à manquer d'imagination et de créativité. Après avoir fait du ski, attaqué des villes, avoir même participé à Alexandra Lederman Passion AquaPoney qui se transformait en zombie après sa noyade, voilà nos chères aberrations dans un univers médiéval !

Ce n'est pas courant, historiquement on les aime beaucoup en nazis, ça donne moins de scrupule à tuer dans un jeu vidéo, mais en chevaliers armurés, c'est assez inédit. Si on vous parle de ce jeu en développement, nommé Blight Survival, c'est au moins pour trois raisons. La première, c'est l'univers choisi, assez atypique. La seconde, c'est que ce sont deux gars qui développent ça sous le studio Haenir, on se souviendra de Bright Memory (Infinite) développé par le studio FYQD constitué originellement d'une seule personne qui oeuvrait sous Unreal Engine 4. La troisième et dernière, c'est qu'une vidéo de gameplay vient d'être dévoilée, et qu'il pourrait s'agir très probablement de l'Unreal Engine 5, à confirmer toutefois.

Quoi qu'il en soit, puisque c'est également un jeu co-op jusqu'à 4, c'est bien fichu, assez joli bien que ça soit glauque, et on peut mater du gameplay pré alpha, donc très très précoce dans le développement. Et déjà, c'est prometteur. La page Steam ne mentionne pas de date, c'est dire comme c'est tôt !